Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая подала заявку для участия в праймериз оппозиции.

«Я понимаю, что, став единым кандидатом, должна буду учитывать интересы всех политических сил, которые участвуют в праймериз. Я единственная, кто опубликовала основные тезисы своей программы, чтобы люди понимали, за кого отдают подписи. И я единственный претендент, который понимает серьезность политической и экономической ситуации в Беларуси», — сказала Канопацкая в комментарии БелаПАН.

Экс-парламентарий сообщила, что собрала за несколько дней более 300 подписей, но подала 225, проверенных ею лично.

«Я считаю правильной идею объединенной оппозиции, но вижу, что правила проведения процедуры, кандидаты, что до меня подавали заявки, не смогут реализовать одну из основных задач праймериз — привлечение новых сторонников перемен в Беларуси. Я смотрю, как проходят встречи кандидатов в регионах, и вижу одни и те же лица. Я уверена, что мое участие сможет расширить круг сторонников позитивных, демократических перемен», — добавила она.

Кроме Канопацкой подали заявки четыре претендента: председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич выдвигались от возглавляемых ими организаций. Сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова выдвигалась путем сбора подписей.