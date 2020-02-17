Воздушные массы атлантического происхождения принесли тепло и сильный ветер

В понедельник погоду на территории страны будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, а также теплые воздушные массы атлантического происхождения.

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Будет облачно с прояснениями, прогнозируют синоптики. Небольшие осадки ожидаются лишь в северных регионах. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный с порывами до 15-20 м/с (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Температура воздуха будет следующей:

Брест +10..+12°C;

Витебск +6..+8°C;

Гомель +8..+10°C;

Гродно +9..+11°C;

Могилев +7..+9°C;

Минск +7..+9°C.

Спасатели при порывистом ветре советуют: