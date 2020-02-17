Воздушные массы атлантического происхождения принесли тепло и сильный ветер

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В понедельник погоду на территории страны будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, а также теплые воздушные массы атлантического происхождения.

Фото pixabay.com

Будет облачно с прояснениями, прогнозируют синоптики. Небольшие осадки ожидаются лишь в северных регионах. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный с порывами до 15-20 м/с (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Температура воздуха будет следующей:

  • Брест +10..+12°C;
  • Витебск +6..+8°C;
  • Гомель +8..+10°C;
  • Гродно +9..+11°C;
  • Могилев +7..+9°C;
  • Минск +7..+9°C.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода

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