Власти КНР ужесточили условия карантина: COVID-19 унес уже 1775 жизней

Новый коронавирус COVID-19, который свирепствует в китайской провинции Хубэй, унес жизни уже 1775 человек (в т.ч. зафиксирован первый случай смерти в Европе).

По официальным данным, вирус накрыл 71335 человек. Врачи уже смогли спасти жизнь 10972 пациентам, в том числе вылечили младенца.

Китайские власти ужесточили условия карантина для жителей провинции Хубэй. В настоящее время, как пишет Би-би-си , 60 миллионам человек предписано не выходить из дома, за исключением чрезвычайных ситуаций. Пользоваться частными автомобилями также запрещено.

Каждого выходящего регистрируют. В многоквартирных домах открыт всего один подъезд, охрана следит за тем, чтобы выходили и заходили в дом только жители.

В городах остаются открытыми лишь продовольственные магазины, аптеки, гостиницы и клиники.

В то же время на круизном лайнере «Даймонд принцесс», который с третьего февраля стоит на карантине возле японского порта Йокогама, число заразившихся коронавирусом пассажиров достигло 335 человек.

Напомним, в ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус CОVID-19, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался.

В Беларусь с каникул вернулись уже 174 китайских студента, все они размещены на 14-дневный срок в двух санаторно-оздоровительных учреждениях — в спортивно-оздоровительном центре «Бригантина» БГУ и Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.