Пропавший в конце января 27-летний парень найден — он погиб

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В Брестской области завершены поиски 27-летнего Александра Видова. Молодой мужчина найден — он погиб.

Как отмечается, молодой мужчина найден при «проведении совместных поисковых мероприятий с сотрудниками милиции».

«Благодаря проведенным оперативным мероприятиям сотрудниками был установлен радиус поиска, — отмечает ПСО «Ангел». — Со стороны отряда была оказана техническая поддержка, при помощи квадрокоптера было определено точное местоположения пропавшего».

Напомним, молодой мужчина утром 30 января ушел из дома (проживает в Барановичах на улице Коммунистической, 7а) в неизвестном направлении и пропал.

Ранее сообщалось, что пропавшего минувшим летом в Польше 40-летнего Романа Родина нашли погибшим.
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Тэги: пропал человек Персона: Александр Видов Город: Барановичи

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