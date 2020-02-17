Пропавший в конце января 27-летний парень найден — он погиб

В Брестской области завершены поиски 27-летнего Александра Видова. Молодой мужчина найден — он погиб.

Как отмечается, молодой мужчина найден при «проведении совместных поисковых мероприятий с сотрудниками милиции».

«Благодаря проведенным оперативным мероприятиям сотрудниками был установлен радиус поиска, — отмечает ПСО «Ангел». — Со стороны отряда была оказана техническая поддержка, при помощи квадрокоптера было определено точное местоположения пропавшего».

Напомним, молодой мужчина утром 30 января ушел из дома (проживает в Барановичах на улице Коммунистической, 7а) в неизвестном направлении и пропал.

Ранее сообщалось, что пропавшего минувшим летом в Польше 40-летнего Романа Родина нашли погибшим.