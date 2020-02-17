Рубль растет утром в понедельник

Белорусский рубль укрепляется ко всем основным иностранным валютам на открытии торгов БВФБ в понедельник, 17 февраля.

Доллар растет на 0,0019 пункта и торгуется на рубеже 2,1967 белорусского рубля, евро на 0,0018 пункта — 2,3812 белорусского рубля, а российский рубль на 0,0005 пункта — 3,4646 белорусского рубля за 100 российских.

По прогнозам Исследовательского центра ИПМ, в 2020 году среднегодовой курс составит 2,31 рубля за доллар, таким образом, среднегодовой курс доллара может вырасти примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.