Дипломат Елена Купчина переходит на работу в ОБСЕ

Посол Беларуси в Австрии и Словении по совместительству, представитель страны в международных организациях в Вене Елена Купчина теперь будет работать в другом месте.

«Генеральный секретарь МИД Австрии Петер Лаунски дал прощальный прием для Елены Купчиной, посла Беларуси в Австрии, Словении и международных организациях в Вене, — сообщило австрийское посольство. — К счастью, посол Купчина остается верной Вене. Она будет работать в ОБСЕ».

В МИД Беларуси эту информацию не комментируют.

Купчина была назначена послом Беларуси в Вене в 2016 году. До этого занимала должность заместителя министра иностранных дел.

В 2017 году Беларусь выдвигала Купчину на пост генерального секретаря ОБСЕ, однако в итоге им был назначен швейцарский дипломат Томас Гремингер.