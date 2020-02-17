Дипломат Елена Купчина переходит на работу в ОБСЕ
Посол Беларуси в Австрии и Словении по совместительству, представитель страны в международных организациях в Вене Елена Купчина теперь будет работать в другом месте.
«Генеральный секретарь МИД Австрии Петер Лаунски дал прощальный прием для Елены Купчиной, посла Беларуси в Австрии, Словении и международных организациях в Вене, — сообщило австрийское посольство. — К счастью, посол Купчина остается верной Вене. Она будет работать в ОБСЕ».
В МИД Беларуси эту информацию не комментируют.
Купчина была назначена послом Беларуси в Вене в 2016 году. До этого занимала должность заместителя министра иностранных дел.
В 2017 году Беларусь выдвигала Купчину на пост генерального секретаря ОБСЕ, однако в итоге им был назначен швейцарский дипломат Томас Гремингер.