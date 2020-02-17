«Чем дольше Лукашенко будет дерзить Москве, тем активнее в Кремле будет обсуждаться вопрос о его замене»

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Не добившись на встрече в Сочи от Владимира Путина существенных уступок, Александр Лукашенко «решил пойти на обострение, взяв в пример Украину».

Фото из архива пресс-службы президента РФ

В комментарии BFM известный российский политолог и журналист Георгий Бовт отметил, что, скорее всего, официальный белорусский лидер решил пойти по украинскому пути: «раз Киеву путем шантажа, а ранее и прямого воровства газа удалось в конце прошлого года заставить «Газпром» пойти на существенные уступки в вопросах транзита, то и Минску удастся».


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По мнению политолога, между Минском и Киевом существует большая разница.

«За Киевом стоял, по сути, весь Евросоюз, а главным образом Ангела Меркель, которые и выступили посредниками в российско-украинском газовом соглашении в обмен на сохранение проекта «Северный поток — 2». За Минском пока не стоит никто», обращает внимание эксперт.

Он подчеркнул, что обещания соседей Беларуси наладить реверсные и альтернативные российским поставки нефти «пока остаются лишь разговорами».

«Желание разыграть «белорусскую карту» против Москвы, возможно, и зреет в западных столицах, включая Вашингтон, но быстро это сделать в любом случае не получится, — предполагает Бовт. — К тому же речь идет о мало предсказуемом Лукашенко, доверия к которому на Западе все же нет. Подобный проект в исполнении Запада потребовал бы смены «первого лица», что неизбежно приведет к появлению новой точки конфликта с Москвой, которая вряд ли будет смотреть на это безучастно. У нее наверняка уже есть свои кандидаты на этот пост».

Политолог обратил внимание, что диверсификация нефтяного импорта для Беларуси «все равно обойдется дороже российского варианта».


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«Времени у Лукашенко немного. Проблемы белорусской экономики, во многом державшейся на дешевых российских энергоносителях и их реэкспорте на Запад по мировым ценам, нарастают быстрее, чем решаются. Ведь в лучшие годы российская нефть обходилась Беларуси по ценам вдвое ниже мировых», — заметил эксперт.

По его мнению, на самом верху российской власти последние действия и высказывания белорусского президента уже начали переполнять чашу.

«Чем дольше Лукашенко будет испытывать терпение Москвы и чем более дерзкими будут его выпады, тем активнее будет обсуждаться в соответствующих кабинетах вопрос о замене Александра Григорьевича на кого-то более приемлемого — не дожидаясь, пока в Беларуси созреют условия для "цветной революции". Тем более если эту революцию попытается возглавить под знаменем борьбы за независимость от "российского империализма" сам Лукашенко», — резюмировал Бовт.

 

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Тэги: Беларусь-Россия поставки нефти Персона: Георгий Бовт Александр Лукашенко

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