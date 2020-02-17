В 2019-м экспорт белорусских нефтепродуктов обвалился на 20%

В минувшем году экспорт белорусских нефтепродуктов в денежном выражении составил 5,2 млрд долларов, сократившись на 19,7% по сравнению с 2018-м.

Как отмечает Белстат, поступления от экспорта нефтепродуктов уменьшились в 2019-м на 1,27 млрд долларов. В физическом выражении экспорт нефтепродуктов в 2019-м составил 10,5 млн тонн (-11,7%).

Импорт нефти по сравнению с 2018-м не изменился (18 млн тонн). При этом в прошлом году был резко сокращен импорт нефтепродуктов: в страну их поступило 247,4 тыс. тонн, что примерно в 12 раз меньше, чем в 2018-м.

О снижении экспорта нефтепродуктов в 2019-м ранее предупреждал вице-премьер Игорь Ляшенко. Он отмечал, что, поскольку Россия с 1 ноября 2018-го ограничила поставки нефтепродуктов в Беларусь, «миллион, может полтора миллиона тонн» из экспорта нефтепродуктов в 2019-м может «выпасть».

Россия в позапрошлом году подняла вопрос об ограничении поставок нефтепродуктов в Беларусь. Свою инициативу российские власти мотивировали потерями бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов с территории Беларуси.

Осенью 2018-го по итогам переговоров правительств двух стран вице-премьеры Беларуси Игорь Ляшенко и России Дмитрий Козак (он уже назначен Владимиром Путиным замглавы Администрации президента РФ) подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Протокол предусматривает, что с ноября 2018-го Беларусь из России может импортировать только нефтепродукты, которые не производит сама.

В 2020-м Беларусь испытывает сложности с экспортом нефтепродуктов из-за отсутствия контрактов на поставку российской нефти в прежних объемах.

Как ранее писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.

Напомним, Александр Лукашенко ранее рассказал, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.

4 января ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о возобновлении поставок российской нефти в Беларусь. «В 17:02 возобновлены поставки углеводородного сырья на ОАО «Нафтан». График поставок нефти носит долгосрочный характер. В ближайшее время планируется возобновление поставок нефти в ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», — сообщалось на сайте компании.

В то же время, по данным российских СМИ, руководство РФ «рекомендовало» крупнейшим нефтекомпаниям пока воздержаться от поставок в Беларусь. Исключение сделано лишь для группы компаний Михаила Гуцериева, у которого тесные отношения с Лукашенко.