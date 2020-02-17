Стал известен календарь старта чемпионата Беларуси по футболу
Клубы высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу узнали своих соперников по первому и второму турах.
Согласно проведенной сегодня жеребьевке, пара распределились следующим образом:
1 тур
- «Динамо» (Мн) — «Рух»;
- «Белшина» — «Минск»;
- «Шахтер» — «Торпедо-Белаз»;
- «Ислочь» — «Неман»;
- «Слуцк» — «Славия»;
- РЦОР-БГУ — БАТЭ;
- «Витебск» — «Городея»;
- «Динамо» (Бр) — «Смолевичи».
2-й тур
- «Минск» — «Динамо» (Мн);
- «Городея» — «Шахтер»;
- «Неман» — «Витебск»;
- «Славия» — БАТЭ;
- «Слуцк» — «Динамо» (Бр);
- «Рух» — РЦОР-БГУ;
- «Торпедо» — «Белшина»;
- «Смолевичи» — «Ислочь».
Встречи состояться: 19-22 марта и 3-5 апреля.
Напомним, тройка призеров предыдущего первенства выглядит так: «Динамо» (Бр), БАТЭ и «Шахтер».
Из первой лиги в дивизион классом выше поднялись: «Смолевичи», «Белшина» и «Рух».