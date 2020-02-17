Стал известен календарь старта чемпионата Беларуси по футболу

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Клубы высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу узнали своих соперников по первому и второму турах.

Согласно проведенной сегодня жеребьевке, пара распределились следующим образом:

1 тур

  • «Динамо» (Мн) — «Рух»;
  • «Белшина» — «Минск»;
  • «Шахтер» — «Торпедо-Белаз»;
  • «Ислочь» — «Неман»;
  • «Слуцк» — «Славия»;
  • РЦОР-БГУ — БАТЭ;
  • «Витебск» — «Городея»;
  • «Динамо» (Бр) — «Смолевичи».

2-й тур

  • «Минск» — «Динамо» (Мн);
  • «Городея» — «Шахтер»;
  • «Неман» — «Витебск»;
  • «Славия» — БАТЭ;
  • «Слуцк» — «Динамо» (Бр);
  • «Рух» — РЦОР-БГУ;
  • «Торпедо» — «Белшина»;
  • «Смолевичи» — «Ислочь».

Встречи состояться: 19-22 марта и 3-5 апреля.

Напомним, тройка призеров предыдущего первенства выглядит так: «Динамо» (Бр), БАТЭ и «Шахтер».

Из первой лиги в дивизион классом выше поднялись: «Смолевичи», «Белшина» и «Рух».
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Тэги: футбол-Беларусь

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