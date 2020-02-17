Стал известен календарь старта чемпионата Беларуси по футболу

Клубы высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу узнали своих соперников по первому и второму турах.

Согласно проведенной сегодня жеребьевке, пара распределились следующим образом:

1 тур

«Динамо» (Мн) — «Рух»;

«Белшина» — «Минск»;

«Шахтер» — «Торпедо-Белаз»;

«Ислочь» — «Неман»;

«Слуцк» — «Славия»;

РЦОР-БГУ — БАТЭ;

«Витебск» — «Городея»;

«Динамо» (Бр) — «Смолевичи».

2-й тур

«Минск» — «Динамо» (Мн);

«Городея» — «Шахтер»;

«Неман» — «Витебск»;

«Славия» — БАТЭ;

«Слуцк» — «Динамо» (Бр);

«Рух» — РЦОР-БГУ;

«Торпедо» — «Белшина»;

«Смолевичи» — «Ислочь».

Встречи состояться: 19-22 марта и 3-5 апреля.

Напомним, тройка призеров предыдущего первенства выглядит так: «Динамо» (Бр), БАТЭ и «Шахтер».

Из первой лиги в дивизион классом выше поднялись: «Смолевичи», «Белшина» и «Рух».