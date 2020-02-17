Лукашенко: вызовов и угроз пограничной безопасности не становится меньше

Беларусь рассчитывает на более широкую поддержку и содействие ЕС в укреплении безопасности на общей границе, заявил Александр Лукашенко 17 февраля, утверждая решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году.

«Необходимо предметно использовать заинтересованность Европейского союза в укреплении сотрудничества с Беларусью по противодействию общим угрозам. А таких общих угроз десятки — наших, совместных с Евросоюзом, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недешево. Мы рассчитываем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза — это наша общая граница с Российской Федерацией».

Лукашенко отметил, что пограничная безопасность — важнейший вопрос государственной политики, особенно в Беларуси, поэтому ежегодно на утверждение главы государства выносится решение на охрану границы. «К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше», — заявил он.

По словам официального лидера, растет незаконная миграция, контрабанда наркотиков. «Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере», — подчеркнул Лукашенко.

Фото пресс-службы президента

В прошлом году официальный лидер принял решение увеличить штатную численность пограничного ведомства, чтобы укрепить действующие подразделения на границах, создать новые заставы и боеспособные маневренные группы, ликвидированные после распада Советского Союза. Такие подразделения должны грамотно и эффективно применяться в охране пограничных рубежей, а для оперативного решения задач в различных условиях оснащаться современными образцами вооружения и техники, отметил тогда Лукашенко.

Важным вопросом, по его словам, остается обеспечение транзитной и туристической привлекательности страны. Последовательно оптимизируется визовая политика, при этом бдительность на границе никто не отменял, отметил он.

«Нарушения должны гарантированно выявляться, а еще лучше — профилактироваться и упреждаться. Каждый метр границы должен быть надежно защищен, в том числе с помощью самых современных технических средств. И, конечно, как всегда у нас было, с помощью местного населения. Надо эту работу поднять на самый высокий уровень», — призвал Лукашенко.

Он поинтересовался у председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, какие основные проблемные вопросы его ведомство намерено решать в этом году и как ведется работа по созданию нормальных условий, в том числе бытовых, для пограничников и их семей.