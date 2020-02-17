Биржа: доллар и евро синхронно упали

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершись падением американской и европейской валют.

Евро снизился на 0,0052 пункта — 2,3778 белорусского рубля, а доллар на 0,0042 пункта — 2,1944 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0019 пункта — 3,467 белорусского рубля за 100 российских.

По мнению директора по развитию «ФТМ Брокерс» Александра Сабодина, «курс белорусского рубля зависит от ситуации в платежном балансе. «Чтобы ситуация там была в порядке, валютная выручка Беларуси должна расти, а это возможно только при благоприятных условиях поставок нефти и газа в Беларусь», — отметил эксперт в комментарии для БелаПАН.

Ранее сообщалось, что в январе средний курс наличного доллара в январе увеличился на 1,29%, а официальный вырос на 1,62%.