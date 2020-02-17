Кто станет единым? Шесть оппозиционеров бросили вызов друг другу

Для участия в процедуре выдвижения единого кандидата от оппозиции на предстоящих в этом году президентских выборах заявки подали шесть человек.

Претенденты должны были либо выдвинуться от зарегистрированной партии или общественной организации, либо собрать 200 подписей. Кроме того, претендент должен внести взнос в эквиваленте 500 евро.

Четыре претендента выдвинулись от организаций: председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич и заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич.

Сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова и экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая выдвинулись путем сбора подписей.

В течение двух недель представители штаба праймериз будут проверять поданные пакеты документов и подписи. Окончательный список претендентов планируется огласить 4 марта.

Процедура предполагает использование рейтинговой системы. Потенциально кандидат может набрать 100 баллов. Первые 10 баллов будут распределены между претендентами организациями — инициаторами процедуры. Каждая организация может присудить по 2 балла. 30 баллов можно получить во время интернет-голосования, 30 — во время голосования в регионах, 30 — на Конгрессе демократических сил.

С 4 марта по 30 апреля состоится интернет-голосование. Один гражданин может проголосовать только за одного кандидата. Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться через номер телефона и согласиться войти в состав инициативной группы кандидата, оставив свои паспортные данные.

С 4 марта по 14 мая состоятся праймериз в регионах.

Окончательно кандидат будет определен на Конгрессе демократических сил, который намечено провести между 15 и 30 мая.

Организаторы выдвигают ряд требований, которым претендент должен соответствовать в случае избрания единым кандидатом: выступать за независимость Беларуси;

против диктатуры;

за защиту социальных и экономических прав граждан;

за выход из ОДКБ;

денонсацию договора о Союзном государстве;

вывод иностранных военных объектов с территории Беларуси;

развитие белорусского языка и культуры;

добрососедские равноправные отношения с ЕС, США, Россией и другими странами;

недопустимость вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси.

Организации-основатели смогут направить 100 делегатов, ассоциированные организации — 25. Если кандидат наберет суммарно в результате интернет-голосования и голосования в регионах более 7%, он также сможет направить 100 своих делегатов.

Соглашение о процедуре праймериз подписали БСДП (Грамада), Партия БНФ, ОГП, оргкомитет БХД и движение «За Свободу».

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.