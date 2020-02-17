«Эмоции берут верх». В Кремле ответили на последние заявления Лукашенко

Российская сторона, несмотря на последние заявления Александра Лукашенко, будет продолжать диалог по теме энергоресурсов.

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Во время традиционного брифинга для российских СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Москва и Минск договорились, что «белорусские коллеги» продолжат контакты непосредственно с нефтекомпаниями.

Представитель Кремля воздержался от комментария заявления Лукашенко о том, что Беларусь может отобрать транзитную нефть, пишет РБК .

Песков заметил, что «там иногда действительно эмоции берут верх». Однако он подчеркнул, что в ходе последней встречи президентов было достигнуто некоторое понимание, «вот из этого мы и будем исходить».

Также он рассказал, что стороны продолжат общение на уровне профильных вице-премьеров.

Как ранее сообщал БелаПАН, 14 февраля во время посещения Светлогорского ЦКК (Гомельская область) Лукашенко заявил, что Беларусь начнет отбор транзитной российской нефти из нефтепровода «Дружба», если Россия в феврале не поставит нефть в нужных объемах.

«Через Беларусь на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн тонн нефти. И они не имеют никаких проблем. Загадили грязной нефтью — до сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод «Дружба». Поэтому если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать», — предупредил Лукашенко.

Глава государства также заявил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки.

«Говорят, вот, Лукашенко умеет считать, он на это не пойдет, он не будет покупать норвежскую, американскую, саудовскую, азербайджанскую или венесуэльскую нефть. Буду, даже если будет дороже. Мне Путин задает вопрос: «Слушай, Саша, а зачем ты дороже будешь покупать?» Я говорю: «Чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять перед тобой на коленях». Вот абсолютно точный был ответ. «Ну, слушай, ну мы же друзья. Кто перед кем стоит?» Я говорю: «Я стою», — раскрыл белорусский руководитель подробности переговоров с президентом России.

В декабре 2019 года Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти, в соответствии с которым в 2020 году Беларусь должна получить 24 млн тонн российской нефти.

Российская компания «Транснефть» в 2020 году планирует поставить на белорусские НПЗ 23,5 млн тонн нефти (в соответствии с индикативным балансом), следует из сообщения на сайте компании.

Экспортные поставки по магистральному нефтепроводу «Дружба» на текущий год запланированы в 50 млн тонн.

В 2019 году на экспорт по трубопроводу «Дружба» было поставлено 42,3 млн тонн нефти (в 2018-м — 48,9 млн тонн). В том числе:

в Германию — 16,1 млн тонн (20,6 млн),

Польшу — 13,1 млн (15 млн),

Чехию — 3,8 млн (4 млн),

Словакию — 5 млн (5,2 млн),

Венгрию — 4,3 млн (4,1 млн).

Российские компании 1 января прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год.

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