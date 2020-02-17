Милиция предложила родителям пострадавшей школьницы подать на учительницу в суд

Советский РОВД Гомеля вынес постановление о прекращении проверки по заявлению жительницы областного центра о травмировании учительницей местной гимназии ее дочери-третьеклассницы.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома, заявителю разъяснено право возбудить в суде дело частного обвинения.

В действиях учительницы есть состав преступления по ст. 153 УК (умышленное причинение легкого телесного повреждения; наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом).

Но согласно ст. 426 Уголовно-процессуального кодекса уголовное дело частного обвинения возбуждается лицом, пострадавшим от преступления, а в случае его неспособности по возрасту или состоянию здоровья выражать свою волю в уголовном процессе либо в случае его смерти — любым из его совершеннолетних близких родственников или членов семьи, законным представителем путем подачи в суд заявления.

Дела о преступлениях, в том числе по ст. 153 УК, являются делами частного обвинения.

Родители девочки могут при желании обратиться в суд с иском против учительницы.

21 января на уроке математики в гомельской гимназии учительница травмировала девочку — сильно потянула ее за ухо и надорвала его. Родители через три дня обратились в милицию. Директор гимназии Ирина Тимошишина отказалась что-либо комментировать БелаПАН. Учительница, которую родители обвинили в травмировании ребенка, до сих пор на больничном.

Учительнице 47 лет. В 2017 году она получила звание «Учитель года» за подготовку детей к олимпиадам. Школьники занимали призовые места.

Напомним, что 12 сентября во время уроков в школе № 15 учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту. Учителя уволили, но 18 сентября «приказом президента» восстановили на работе, зато уволили директора школы. «На месте учителя голову отвернул бы щенку какому-то!» — заявил Лукашенко в адрес школьника.