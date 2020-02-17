Беларусь продолжит укреплять границу с Украиной

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Еще одна пограничная застава появиться на участке белорусско-украинской границы.


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Как заявил 17 февраля в эфире телеканала СТВ председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо после совещания у Александра Лукашенко, «в этом году нам предстоит сформировать еще две маневренные группы и пограничную заставу в населенном пункте Деражичи [Лоевский район Гомельской области]», — сказал он.

Лаппо отметил, что в 2019 году было создано шесть мобильных групп и введены в строй две пограничные заставы на украинском направлении, а также в Полоцке и Гродно.

В прошлом году на белорусской границе было оборудовано около 60 новых рубежей охраны с пограничными дорогами и контрольно-следовой полосой.

Появилось более 90 км заграждений для оснащения сигнализационным оборудованием. 97 км границы покрыто сигнализационными комплексами.

Общая протяженность сигнализационного прикрытия границы составляет около 610 км.
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Тэги: белорусская граница Беларусь-Украина-граница Персона: Анатолий Лаппо

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