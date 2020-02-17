Беларусь продолжит укреплять границу с Украиной
Еще одна пограничная застава появиться на участке белорусско-украинской границы.
Как заявил 17 февраля в эфире телеканала
Лаппо отметил, что в 2019 году было создано шесть мобильных групп и введены в строй две пограничные заставы на украинском направлении, а также в Полоцке и Гродно.
В прошлом году на белорусской границе было оборудовано около 60 новых рубежей охраны с пограничными дорогами и контрольно-следовой полосой.
Появилось более 90 км заграждений для оснащения сигнализационным оборудованием. 97 км границы покрыто сигнализационными комплексами.
Общая протяженность сигнализационного прикрытия границы составляет около 610 км.