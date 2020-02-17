Минчанин ударил сотрудницу Дворца Республики головой о кресло на концерте

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Инцидент произошел на рок-концерте в ноябре 2019 года.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, 46-летний житель Минска в компании друзей находился в ложе Дворца Республики на рок-концерте. Во время мероприятия приятели принялись танцевать, но 27-летняя сотрудница учреждения попросила посетителей перейти для танцев в партер из соображений их собственной безопасности.

Мужчина схватил девушку за шею и туловище, а после ударил ее головой о кресло и тягал за волосы. Позже он объяснил, что не понял слов потерпевшей, а когда она не ответила на его вопросы, применил насилие.

На мужчину завели уголовное дело.
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Тэги: Дворец Республики хулиганство насилие Город: Минск

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