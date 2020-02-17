Министр здравоохранения назвал фейком сообщения о массовом увольнении медиков «Загорья» из-за приезда китайских студентов

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Вечером 17 февраля в Минск прибудут 32 гражданина КНР, которых на две недели отвезут в Минский областной центр медицинской реабилитации «Загорье».

Министр здравоохранения Владимир Караник обратил внимание, что в Беларусь прилетят студенты, которые здоровы. На родине они уже прошли карантинные мероприятия, по завершении которых им разрешили выехать за пределы страны, передает minsknews.by.


Из карантина в карантин. «Загорье» готово к приему китайских студентов

Министр здравоохранения опроверг информацию о сотрудниках центра, которые якобы захотели уволиться:

«Разговаривал с главным врачом. Есть одно заявление от санитарки, которая уходит на пенсию по возрасту. Еще несколько человек взяли отпуск за свой счет. Так что информация о массовой подаче медиками заявлений об увольнении — это фейк».

В «Загорье» можно поселить около 200 китайских студентов. Размещать их будут по датам прилета в Беларусь.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Загорье Беларусь-Китай короновирус Персона: Владимир Караник

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