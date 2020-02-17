Министерство финансов хочет отвязать дорожный сбор от техосмотра

Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович по итогам доклада главе государства, сообщили в выпуске новостей телеканала СТВ.

Фото: president.gov.by

По словам главы Минфина, соответствующий проект указа президента подготовлен. «Речь идет о сохранении существующего порядка уплаты дорожного налога или платы за использование дорожной инфраструктуры с расширением льгот для отдельных категорий, изменением периодичности уплаты, скидками для тех, кто готов оплачивать на более длительный срок», — отметил Ермолович.

«По мнению Министерства финансов, он будет отвязан от техосмотра», — дополнил он.

Ермолович рассказал, что сейчас рассматриваются варианты, когда будет техническая готовность к введению новой системы. «Кроме того, будут установлены более справедливые и приемлемые для населения механизмы уплаты этого налога», — отметил глава Минфина.

Предполагается, что плата будет вноситься гражданами по заявительному принципу исходя из планируемого периода участия транспортного средства в дорожном движении. Так, если гражданин не будет эксплуатировать транспортное средство (например в зимний период), то плата вноситься не будет, а гражданами, круглогодично использующими транспортные средства, к ставкам платы будет применяться понижающий коэффициент.

У Минфина есть оппоненты, которые считают, что этот механизм достаточно сложный. Самым простым и справедливым они полагают включение всей финансовой нагрузки по дорожному строительству в стоимость автомобильного топлива через увеличение акцизов либо введение дополнительного налога на автомобильное топливо.

Однако, как ранее отмечал Максим Ермолович, система включения дорожного сбора в стоимость топлива была бы для граждан наименее справедливой. Просчет данного варианта показал, что рост стоимости топлива составил бы больше 10 копеек за литр.

«И вся эта нагрузка, которая составляет сотни миллионов рублей, через топливо распределяется практически на все перевозимые товары, включая продовольственную группу. Соответственно, это приведет к общему росту цен на продовольственные товары. То есть люди, у которых нет автомобилей, заплатят этот сбор. У которых есть автомобили — заплатят и через топливо, и через продукты питания», — пояснял глава Минфина.