Белорусский ВВП в январе снизился на 1,9%

Белорусский ВВП в январе 2020 года составил 10 млрд 390,9 млн рублей, на 1,9% меньше, чем в январе 2019 года, следует из данных Белстата.

О том, что по итогам января ожидается снижение валового внутреннего продукта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, выступая 6 февраля на Республиканском клубе директоров.

Он напомнил, что официальный прогноз правительства предусматривает рост ВВП за 2020 год на 2,8%, а бюджет сверстан с учетом роста экономики на 1,9% за год. «Пока мы видим, что, скорее, рост составит 1,9%. По итогам января будет, наверное, темп роста ВВП ниже 100%», — сказал Ярошевич.

Замминистра отметил, что такой вероятный результат станет следствием влияния нескольких факторов. «Теплая зима играет не в пользу роста ВВП, а в пользу лучшего торгового сальдо. Газа меньше закупили, сгенерировали тепла меньше», — сказал Ярошевич.

Он обратил внимание, что рост ВВП в 2019 году составил 1,2%. «Это ниже темпов роста мировой экономики, ниже темпов роста развивающихся стран. Но важно, что рост обеспечен в условиях макроэкономической сбалансированности», — сказал замминистра.

Он сообщил, что концепция программы социально-экономического развития до 2025 года предполагает сохранение макроэкономической сбалансированности, сохранение низкой инфляции и повышение эффективности госсектора.

Как сообщалось, международные финансовые организации прогнозируют, что из-за большого неэффективного госсектора возможности для роста белорусской экономики ограничены. Всемирный банк ожидает, что в 2020 году рост ВВП Беларуси составит 0,9%, Международный валютный фонд прогнозирует рост белорусской экономики на уровне 0,3% в нынешнем году.