Бобруйское предприятие отложило выпуск одежды ради марлевых повязок

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Заказ на 300 тысяч повязок «Славянке» поступил от «Белмедтехники». Все дело в коронавирусе, объясняют на предприятии.

В ближайшие дни запланирована отгрузка последней партии. Кроме «Белмедтехники», марлевые повязки «Славянке» заказали и частные организации, передает TUT.by.

Марлевые повязки «Славянка» уже выпускала в 2009 году, когда была эпидемия свиного гриппа. Тогда, 11 лет назад, повязки были трехслойными, а сейчас предприятие выпускает 4-слойные марлевые повязки — это требование заказчика. По словам директора «Славянки» Теймураза Бочоришвили, еще один защитный слой минимизирует прохождение мелких частиц через маску.

Министр здравоохранения Владимир Караник отметил, что сегодня пациентов с коронавирусом в Беларуси нет. Он заверил, что ежедневно в стране выпускают около 60 тысяч масок и они отгружаются в государственные аптеки.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Белмедтехника Славянка коронавирус Персона: Теймураз Бочоришвили Город: Бобруйск

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