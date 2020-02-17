Бобруйское предприятие отложило выпуск одежды ради марлевых повязок

Заказ на 300 тысяч повязок «Славянке» поступил от «Белмедтехники». Все дело в коронавирусе, объясняют на предприятии.

В ближайшие дни запланирована отгрузка последней партии. Кроме «Белмедтехники», марлевые повязки «Славянке» заказали и частные организации, передает TUT.by .

Марлевые повязки «Славянка» уже выпускала в 2009 году, когда была эпидемия свиного гриппа. Тогда, 11 лет назад, повязки были трехслойными, а сейчас предприятие выпускает 4-слойные марлевые повязки — это требование заказчика. По словам директора «Славянки» Теймураза Бочоришвили, еще один защитный слой минимизирует прохождение мелких частиц через маску.

Министр здравоохранения Владимир Караник отметил, что сегодня пациентов с коронавирусом в Беларуси нет. Он заверил, что ежедневно в стране выпускают около 60 тысяч масок и они отгружаются в государственные аптеки.