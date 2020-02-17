МАЗ отправляет в вынужденный отпуск около трети работников

Предприятие вводит целосменные простои 7 и 21 февраля, а также 9 и 20 марта.

Заместитель гендиректора ОАО «МАЗ» — директор по кадрам, соцвопросам и идеологической работе Зоя Таран уточнила, что работать будут все производства, все заводы и все основные рабочие, передает TUT.by .

Все структурные подразделения заводоуправления будут работать, но меньшим количеством. Простои, по ее словам, коснутся «некоторых структурных подразделений, в том числе из заводоуправления, руководителей, специалистов и служащих, у которых работа в полном объеме не просматривается».

Работники, которых отправят в вынужденный отпуск, будут получать не менее 2/3 тарифной ставки.

Необходимость простоев Зоя Таран связала с эффективностью производства: «По объемам производства принято решение, что можно таким образом не привлекать всех работников к работе. Основное производство работает все. Конвейер, автобусный завод, механосборочный завод — все заводы работают в полном объеме, 100%. Кроме того, по мере необходимости их приглашают на работу и в субботу».