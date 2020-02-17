Статкевич пообещал к выборам десятки инициативных групп «кандидатов протеста»

Председатель оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Николай Статкевич в случае отказа в регистрации его инициативной группы на предстоящих президентских выборах планирует зарегистрировать несколько десятков инициативных групп «кандидатов протеста», чтобы они имели возможность легально проводить уличные акции.

«В случае же отказа в регистрации этих инициативных групп будет решена предварительная задача — делегитимизация выборов и так называемого президента. Не только для белорусского общества, но и для Запада. Если он начнет так называемые выборы с незаконного отказа 80% кандидатов даже в регистрации инициативных групп, то сразу будет видно, что за кампанию они проводят. Но нас это не остановит. Мы не будем играть в выборы, обманывать людей, мол, выберите единого кандидата с программой. Мы эту ложь усиливать и ретранслировать не будем», — заявил Статкевич БелаПАН.

Политик напомнил, что подготовка к президентской кампании велась еще во время выборов в Палату представителей.

«Я и мои коллеги использовали для подготовки парламентскую кампанию. Я провел встречи в 15 городах, набирали кандидатов. Потом мы выдвинули около 40 человек, причем они все выдвигались с целью сбора подписей в мою инициативную группу, потому что это самый свободный период», — сказал он.

Статкевич заявил, что более 3600 граждан оставили паспортные данные и номера телефонов. В течение нескольких месяцев активисты проверяли подлинность подписей.

«Сейчас завершается проверка подписавших, каждому из них позвонили, но отказались единицы. Для моей группы их хватит. Затем, в законе не сказано, что у всех кандидатов должны быть разные члены инициативных групп. После проверки я начинаю встречи с ними, где буду пояснять стратегию и предлагать им принять участие в инициативных группах», — пояснил Статкевич.

После поездок будет сформирована универсальная инициативная группа для «кандидатов протеста».

«Я думаю, по 500—1000 человек мы сформируем универсальную инициативную группу, и я стану ее руководителем. Выдвигать кандидатов будем в Минске, областных центрах, других городах. Причем в крупных городах по несколько человек, потому что мы допускаем и жесткие сценарии властей», — добавил он.

Николай Статкевич 17 января 2019 года был избран претендентом в кандидаты на пост президента от Белорусского национального конгресса.