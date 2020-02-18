Атлантика принесла тепло, сильный ветер и дожди
Во вторник, 18 февраля, погоду на территории страны в основном будет определять теплая неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения.
По прогнозам синоптиков, лишь в юго-восточной части скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта.
Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый, по северо-западу страны местами сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +8..+10°C;
- Витебск +6..+8°C;
- Гомель +5..+7°C;
- Гродно +7..+9°C;
- Могилев +6..+8°C;
- Минск +7..+9°C.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).