Атлантика принесла тепло, сильный ветер и дожди

Во вторник, 18 февраля, погоду на территории страны в основном будет определять теплая неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения.

По прогнозам синоптиков, лишь в юго-восточной части скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта.

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый, по северо-западу страны местами сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +8..+10°C;

Витебск +6..+8°C;

Гомель +5..+7°C;

Гродно +7..+9°C;

Могилев +6..+8°C;

Минск +7..+9°C.

Спасатели при порывистом ветре советуют: