Атлантика принесла тепло, сильный ветер и дожди

/ Общество
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Во вторник, 18 февраля, погоду на территории страны в основном будет определять теплая неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения.

По прогнозам синоптиков, лишь в юго-восточной части скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта.

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый, по северо-западу страны местами сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +8..+10°C;
  • Витебск +6..+8°C;
  • Гомель +5..+7°C;
  • Гродно +7..+9°C;
  • Могилев +6..+8°C;
  • Минск +7..+9°C.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода сильный ветер

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