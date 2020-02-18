Вудкрофт назвал ахиллесову пяту минского «Динамо»

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Выучить уроки, извлеченные из ошибок, пообещал главный тренер хоккейного клуба «Динамо» (Минск) Крэйг Вудкрофт после очередного поражения в КХЛ.

Фото ХК «Динамо-Минск»

17 февраля белорусская команда проиграла на своей площадке победителю предыдущего и лидеру нынешнего сезона московскому ЦСКА со счетом 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

«Мы весь сезон говорим игрокам о том, что если ты смертельно устал, то должен найти в себе какие-то силы, энергию достоять до конца и уже потом поехать на смену. У нас есть определенный план по сменам. Есть определенные точки нахождения шайбы, когда ребята могут меняться. Но ситуации бывают разные… В целом по сезону смены во втором периоде — наша ахиллесова пята. Для нас это действительно испытание, не всегда они происходят гладко. Иногда случаются провалы. Так или иначе, это наши уроки, которые мы обязательно выучим, извлечем оттуда опыт и будем работать дальше», — сказал Вудкрофт.

По его словам, в оставшихся до конца регулярного сезона четырех матчах «Динамо» хочет показать лучший хоккей, на который способно. «У ребят есть полная мотивация выходить на лед и доказывать, что они готовы играть здесь в следующем сезоне. И мы действительно ждем от них лучшего выступления в предстоящих встречах», — заявил канадец.

Вудкрофт также сообщил, что пока нет конкретного решения, что будут делать игроки после окончания регулярного чемпионата. «Конечно, мы хотим, чтобы они поддерживали себя в форме. Многих из них ждет новый вызов — чемпионат мира, и мы хотим, чтобы хоккеисты подошли к нему в полной готовности. Будем консультироваться с федерацией хоккея и найдем взаимоприемлемое решение. Мы ждем, что игроки будут заряжены бороться на чемпионате мира. У нас были предварительные беседы, но решения пока нет», — сказал тренер.

После 58 матчей «Динамо» с 37 очками замыкает таблицу Западной конференции (10 побед в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, 34 поражения в основное время, 6 — в овертайме, 5 —по буллитам, разница шайб 123-211).

 

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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт

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