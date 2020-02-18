Минфин рапортует о значительном росте зарплат бюджетников

За последние два года фонд оплаты труда работников бюджетной сферы увеличился на треть, сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович после доклада главе государства 17 февраля.

«С сентября прошлого года средняя заработная плата в бюджетном секторе находится на уровне 80% от среднереспубликанской зарплаты. Таким образом, целевой показатель, установленный главой государства по повышению заработной платы, выполнен. В течение 2020 года этот показатель также будет выполняться», — сказал Ермолович (видео было показано по телеканалу «Беларусь 1»).

Он также обратил внимание, что в 2019 году фонд заработной платы бюджетников вырос на 15% по сравнению с 2018-м, а в 2020-м примерно на такую же величину по сравнению с 2019-м.

«Таким образом, суммарно за два года фонд зарплат бюджетников увеличился на 33%. Это значительно опережает темпы инфляции в стране, что позволяет добиваться существенного роста реальной заработной платы в бюджетном секторе», — отметил Ермолович.

По его словам, в стране бюджетные организации полностью обеспечены ресурсами для выплат зарплат своим работникам. «Минфин в этой части подключается, если нужно работать с финансированием каждой бюджетной организации в отдельности», — подчеркнул Ермолович.

Как сообщалось, особенность государственного бюджета на 2020 год — значительное увеличение средств на оплату труда работников бюджетной сферы. Расходы консолидированного бюджета на оплату труда работников бюджетной сферы составят 10,1 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей, или на 16%, больше по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году в Беларуси пройдут президентские выборы. Эксперты считают, что значительное увеличение социальных расходов бюджета в этом году вызвано предстоящей избирательной кампанией.