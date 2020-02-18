Лукашенко улетит в Египет

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Александр Лукашенко 19-20 февраля проведет в Египте. В это арабское государство он отправится с официальным визитом.

Фото из архива

Ожидается, что в Каире он проведет переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси.

Среди тем, которые обсудят главы государств, реализация текущих договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом прошлого года, а также перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений.

Кроме этого президенты рассмотрят вопросы взаимодействия на различных международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

У Лукашенко запланирован ряд других встреч, а также посещение совместно с Фаттахом аль-Сиси новой административной столицы Египта, которая строится в 45 километрах к востоку от Каира.

Во время визита Лукашенко пройдет заседание белорусско-египетского совета делового сотрудничества.
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Тэги: Беларусь-Египет Персона: Александр Лукашенко

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