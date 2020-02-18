Белорусские депутаты хотят напрямую общаться с парламентариями США

На фоне улучшения отношений между Беларусью и США пришло время для прямых контактов между парламентами двух стран.

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Как заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных на встрече с представителями секретариата комитета по международным отношениям сената США 18 февраля в Минске, до сих пор контакты происходили «на полях международных парламентских форумов», где стороны «плодотворно взаимодействовали».

В качестве примера он привел заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ в 2017 и 2018 годах, когда США поддерживали и выступали соавторами белорусских резолюций.

По его словам, сегодняшняя встреча стала «первой встречей парламентских структур США и Беларуси, которая проходит в стенах белорусского парламента».

Савиных отметил, что у Беларуси и США налажено продуктивное сотрудничество в тех областях, где у сторон есть взаимный интерес, в том числе в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, торговли людьми, обращения с радиоактивными материалами.

«Возобновлен диалог в военной сфере, по линии здравоохранения, сельского хозяйства, профессиональных обменов, — сказал Савиных. — Сегодня мы могли бы начать разговор о контактах, визитах и совместных мероприятиях на уровне конгресса США и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Мы хотели бы услышать ваше мнение о возможном формате и повестке дня, — отметил Савиных. — Убежден, что в рамках этих контактов мы сможем лучше понять друг друга для установления новых точек соприкосновения и взаимопонимания».

Савиных также отметил, что у Палаты представителей уже налажены хорошие контакты с руководством посольства США в Беларуси.

«Эта практика позволяет нам лучше узнать друг друга и избегать неверных оценок», — подчеркнул он.