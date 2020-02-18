В Баварии вновь заметили следы медведя

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Отпечатки лап медведя вновь были замечены в немецкой федеральной земле Бавария.

Последний раз их здесь видели в октябре минувшего года. Снимки в этот раз были сделаны камерой дикой природы в южном округе Гармиш-Партенкирхен.

Как сообщает земельное ведомство по охране окружающей среды, бурый медведь оставил их в прошлые выходные.

Земельное ведомство по охране окружающей среды не исключает, что все следы принадлежат одному животному. Медведь еще очень робкий и не проявляет себя, пишет rusverlag.de.
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Тэги: Германия медведь Город: Гармиш-Партенкирхен

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