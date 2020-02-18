В Баварии вновь заметили следы медведя

Отпечатки лап медведя вновь были замечены в немецкой федеральной земле Бавария.

Последний раз их здесь видели в октябре минувшего года. Снимки в этот раз были сделаны камерой дикой природы в южном округе Гармиш-Партенкирхен.

Как сообщает земельное ведомство по охране окружающей среды, бурый медведь оставил их в прошлые выходные.