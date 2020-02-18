Поставки нефти в Беларусь обсудят Лукашенко и глава «Роснефти» Сечин

Александр Лукашенко 18 февраля планирует встретиться с главным исполнительным директором российской нефтегазовой компании «Роснефть» Игорем Сечиным.

Фото с сайта РБК

Об этом сообщает близкий к окружению главы государства телеграм-канал «Пул Первого». Встреча должна пройти во Дворце Независимости.

«Роснефть» в прошлом году была одним из основных поставщиков углеводородного сырья в Беларусь наряду с компаниями «Газпромнефть», «Лукойл», «Татнефть», «Сургутнефтегаз».

В декабре 2019 года Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти, в соответствии с которым в 2020 году Беларусь должна получить 24 млн тонн российской нефти.

На сайте российской компании «Транснефть» сообщается, что в 2020 году на белорусские НПЗ планируется поставить 23,5 млн тонн нефти.

В ходе общения с журналистами во время визита в Добруш, Александр Лукашенко рассказал, чего Беларусь просит у России в вопросе поставок энергоресурсов.

Как писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.

Ранее глава белорусского государства объяснил, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.

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