Поставки нефти в Беларусь обсудят Лукашенко и глава «Роснефти» Сечин
Александр Лукашенко 18 февраля планирует встретиться с главным исполнительным директором российской нефтегазовой компании «Роснефть» Игорем Сечиным.
Об этом сообщает близкий к окружению главы государства телеграм-канал «Пул Первого». Встреча должна пройти во Дворце Независимости.
«Роснефть» в прошлом году была одним из основных поставщиков углеводородного сырья в Беларусь наряду с компаниями «Газпромнефть», «Лукойл», «Татнефть», «Сургутнефтегаз».
В декабре 2019 года Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти, в соответствии с которым в 2020 году Беларусь должна получить 24 млн тонн российской нефти.
На сайте российской компании «Транснефть» сообщается, что в 2020 году на белорусские НПЗ планируется поставить 23,5 млн тонн нефти.
В ходе общения с журналистами во время визита в Добруш, Александр Лукашенко рассказал, чего Беларусь просит у России в вопросе поставок энергоресурсов.
Как писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.
Ранее глава белорусского государства объяснил, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.
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