Биржа: доллар и евро укрепились на торгах 18 февраля

Торги на БВФБ во вторник, 18 февраля, завершились ростом американской и европейской валют.

Три основные иностранные валюты «отстрелялись» со следующими результатами:

доллар — 2,203 белорусского рубля (+0,0086 пункта);

евро — 2,3858 белорусского рубля (+0,008 пункта);

российский рубль — 3,4542 белорусского рубля за 100 российского рубля (-0,0128 пункта).

По мнению директора по развитию «ФТМ Брокерс» Александра Сабодина, «курс белорусского рубля зависит от ситуации в платежном балансе. «Чтобы ситуация там была в порядке, валютная выручка Беларуси должна расти, а это возможно только при благоприятных условиях поставок нефти и газа в Беларусь», — отметил эксперт в комментарии для БелаПАН.

Ранее сообщалось, что в январе средний курс наличного доллара в январе увеличился на 1,29%, а официальный вырос на 1,62%.