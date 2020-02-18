МАЗ решил не отправлять часть работников в вынужденный отпуск

Решением Министерства промышленности и руководства ОАО «МАЗ» отменены приказы об организации целосменных простоев для отдельных работников предприятия 21 февраля, 9 и 20 марта.

Планировалось, что в краткосрочные вынужденные отпуска с сохранением двух третей зарплаты отправятся рабочие, специалисты и служащих, «у которых работа в полном объеме не просматривается», говорила ранее заместитель гендиректора ОАО «МАЗ» Зоя Таран.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Министерства промышленности, это решение было отменено «в связи с необходимостью увеличения в феврале и марте 2020 года выпуска автомобильной и пассажирской техники».

Это связано с поступлением дополнительного заказа на производство пассажирской техники, сообщает пресс-служба Минпрома.

Таким образом, до конца февраля и в марте Минский автозавод будет работать по полному графику.