Лукашенко попросил Сечина подсказать, как действовать Беларуси в «нефтяном вопросе»

Александру Лукашенко «хотелось бы полной ясности» в вопросах поставки в Беларусь российской нефти.

Как заявил он на встрече с главным исполнительным директором российской нефтегазовой компании «Роснефть» Игорем Сечиным 18 февраля в Минске, «скрывать нечего, хотел бы обсудить… ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти».

«Я знаю, что вы в курсе дела, — подчеркнул глава государства. — Но было бы неправильным даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше. Ну и как работать, в том числе и с «Роснефтью», потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили, ни много-ни мало, половину нефти, которую мы покупали в России, переработали здесь у нас в Беларуси».

Президент напомнил, что они с собеседником давно знакомы, а поэтому попросил совета, как действовать в сложившейся ситуации.

Сечин отметил, что с радостью принял приглашение Лукашенко приехать в Минск, как делал это и раньше.

«Я очень ценю те доверительные отношения, которые существуют между нами, — сказал он. — Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно. Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами».

В ходе общения с журналистами во время визита в Добруш, Александр Лукашенко рассказал, чего Беларусь просит у России в вопросе поставок энергоресурсов.

Как писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.

Ранее глава белорусского государства объяснил, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.