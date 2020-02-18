Банк развития собирается выпустить рублевые евробонды

В планах Банка развития Республики Беларусь на 2020 год значится размещение нового выпуска евробондов в национальной валюте не менее чем на 200 млн рублей.

Как сообщил председатель правления банка Андрей Жишкевич на пресс-конференции 18 февраля в Минске, что в прошлом году Банк развития выступил с дебютными валютными евробондами и привлек тем самым 500 млн долларов.

Кроме того, банк стал первым белорусским фининститутом, который разместил рублевые евробонды на 210 млн долларов.

Банк развития, сообщил Жишкевич, провел встречи с потенциальными инвесторами и обсудил готовность последних покупать новые выпуски евробондов в нацвалюте.

«Наши встречи с инвесторами внушают осторожный оптимизм. Инвесторы подтверждают свой аппетит к нашим евробондам в национальной валюте», — отметил Жишкевич.

Банк развития, добавил он, намерен продолжать работу с инвесторами по этому вопросу.

«Мы рассматриваем выпуск евробондов в нацвалюте как возможность. Если выпуск состоится, его объем не будет меньше 200 млн рублей», — сказал Жишкевич.

Он добавил, что «по срокам выпуска евробондов в нацвалюте нет дедлайна».

Что касается валютных евробондов, то размещать их Банк развития пока не планирует.

«Мы видим, что сейчас у нас достаточно валютных ресурсов для удовлетворения наших потребностей. Соответственно, новый выпуск евробондов в инвалюте мы не планируем», — резюмировал Жишкевич.