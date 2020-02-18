В товарищеских матчах с Узбекистаном и Болгарией сборная Беларуси сыграет разными составами

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Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель определился с окончательным списком игроков, вызванных на товарищеские матчи против сборных Узбекистана и Болгарии.

19 февраля сборная вылетит в Объединенные Арабские Эмираты, где 23 февраля проведет спарринг с Узбекистаном. Игра состоится на стадионе «Аль Хамриа» в городе Шарджа и начнется в 16:00 по минскому времени.

На матч с Узбекистаном будет заявлено 18 футболистов:

вратари: Павел Павлюченко («Динамо», Брест), Егор Хаткевич («Ислочь»);

защитники: Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — «Шахтер», Солигорск), Александр Павловец («Динамо», Брест), Максим Швецов («Динамо», Минск), Сергей Карпович («Ислочь»);

полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик (все — БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Бахар («Динамо», Минск), Сергей Волков («Витебск»);

нападающие: Денис Лаптев («Динамо», Брест), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск).

24 февраля сборная Беларуси совершит перелет в Софию, где 26 февраля на стадионе «Васил Левски» встретится с командой Болгарии. Начало в 18:00 по белорусскому времени.

На эту игру Михаил Мархель намерен заявить также 18 игроков:

вратари: Павел Павлюченко («Динамо», Брест), Егор Хаткевич («Ислочь»);

защитники: Кирилл Печенин («Динамо», Брест), Максим Швецов («Динамо», Минск), Сергей Карпович («Ислочь»), Александр Позняк («Городея»), Никита Степанов («Торпедо-БелАЗ, Жодино);

полузащитники: Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Евгений Шевченко, Роман Юзепчук (все — «Динамо», Брест), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо», Минск), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Сергей Волков («Витебск»);

нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Всеволод Садовский («Динамо», Брест).

Как отмечает пресс-служба национальной сборной, товарищеские матчи против Узбекистана и Болгарии пройдут в нефиксированные даты ФИФА, поэтому в этих играх не примут участие белорусские футболисты, выступающие за клубы России и Казахстана.

Национальная сборная Беларуси готовится к плей-офф Лиги наций против команды Грузии. Матч состоится 26 марта в Тбилиси. Победитель 31 марта сыграет на своем поле против победителя пары Северная Македония — Косово за место в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

 

 

Фото Белыя Крылы
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Тэги: футбол-сборная Персона: Михаил Мархель

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