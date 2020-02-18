В Минске хотят установить 240 «умных» остановок

Об этом рассказал замдиректора предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов.

«Намечено 120 парных точек — это 240 остановок, в первую очередь на пр. Независимости, Победителей, Дзержинского, ул. Притыцкого», — пояснил он, передает агентство «Минск-Новости» .

«В настоящее время в городе из 2000 остановок информационными табло оборудовано 460. В нынешнем году установят еще 100», — добавил чиновник.

При выборе остановок, на которых появляются табло, учитывают такие критерии, как высокий пассажирообмен и наличие подведенных коммуникаций (электричества).