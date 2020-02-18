Xiaomi будет предустанавливать российские приложения на свои устройства

Китайская компания согласилась с требованием российского законодательства.

«Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме», — сказали в пресс-службе компании rns.online .

Ранее с этим требованием согласилась и корейская компания Samsung.

В конце 2019 года Владимир Путин подписал закон, по которому производители смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV обязаны устанавливать на устройства российские приложения. Без этого продавать устройства на российском рынке будет запрещено.

Новые правила будут действовать для смартфонов с 1 июля 2020 года, годом позже — для планшетов, спустя еще год — для компьютеров массой до 10 килограммов, а с 1 июля 2023 года — для Smart TV и ТВ-приставок.