Российский контрактник покончил с собой

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Инцидент произошел в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознаменной бригаде (войсковая часть № 08275), что в Мурманской области.

В пресс-службе Северного флота информацию о гибели контрактника подтвердили: «17 февраля военнослужащий по контракту не вышел на службу после выходного дня. Тело военнослужащего без признаков насильственной смерти было обнаружено на квартире по месту проживания. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид».

Иточник «СеверПоста» сообщает, что всего в войсковой части в Печенге погибли три человека, один из которых совершил суицид. О трех погибших рассказывает и источник «Би-порт». Он утверждает, что связи между смертями нет.
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Тэги: суицид контрактник Северный флот Город: Мурманск

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