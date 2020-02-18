Представители Беларуси и США впервые встретились в здании белорусского парламента

Председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам Андрей Савиных провел встречу с сотрудниками секретариата комитета по международным отношениям Сената Конгресса США.

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Савиных подчеркнул, что представители Беларуси и США впервые встречаются в здании белорусского парламента, а не на полях крупных парламентских форумов, сообщили в пресс-службе ППНС.

В свое время делегация США на сессиях ПА ОБСЕ поддержала ряд белорусских резолюций. Помимо этого, белорусские представители в Вашингтоне принимали участие в форуме по вопросам разведки и безопасности.

Руководитель секретариата комитета по международным отношениям Сената Конгресса США Кристофер Соча отметил, что рад приехать в Минск, и уже расценивает свой визит как продолжение предыдущих визитов представителей США. Он подчеркнул, что Штаты заинтересованы в углублении отношений с Беларусью. Помимо этого, Конгресс уже принял ряд актов по Беларуси.