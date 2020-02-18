Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км, прошедшей 18 февраля на чемпионате мира в Антхольце.

На четырех огневых рубежах Вирер допустила два промаха, но при этом сумела на 2,2 секунды опередить немку Ванессу Хинц, которая с одним промахом стала серебряным призером.

Третье место заняла Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии (2 промаха; +15,8).

Для Доротеи Вирер это вторая золотая и третья в сумме медаль на домашнем чемпионате мира. Накануне она выиграла гонку преследования. А на старте турнира стала серебряным призером в смешанной эстафете. Всего же у итальянки три золота чемпионатов мира — в прошлом году в Эстерсунде она была лучшей в масс-старте.

Белорусские биатлонистки в индивидуальной гонке хорошими результатами не порадовали. Ирина Кривко с четырьмя промахами заняла 30-е место. Анна Сола допустила пять промахов и стала 50-й, Елена Кручинкина заработала восемь штрафных минут и финишировала с 77-м временем, а ее сестра Ирина Кручинкина также с восемью промахами стала 88-й.

Всего в гонке приняло участие 100 биатлонисток, до финиша доехали 98. Единственной, кто отстрелялся на ноль, стала Галина Вишневская из Казахстана, занявшая 9-е место.

19 февраля в Антхольце состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км.