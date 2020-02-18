«Белпочта» приостановила отправку всех видов почтовых отправлений в Китай

Такая информация появилась на сайте белорусского государственного оператора почтовой связи.

«В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, осуществляющих перевозку международных почтовых отправлений из Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику, РУП "Белпочта" временно приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений на данном направлении», — говорится в сообщении.

О планируемых сроках возобновления отправки почтовых отправлений в Китай пока не сообщается.

Авиасообщение с Китаем нарушено из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа в этой стране. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на 18 февраля заражение коронавирусом подтверждено у 72 436 человек, умерло 1 868.