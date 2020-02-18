«Белпочта» приостановила отправку всех видов почтовых отправлений в Китай

/ Общество
Просмотров: 248

Такая информация появилась на сайте белорусского государственного оператора почтовой связи.


Air China отменила рейс в Минск на 18 февраля

«В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, осуществляющих перевозку международных почтовых отправлений из Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику, РУП "Белпочта" временно приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений на данном направлении», — говорится в сообщении.

О планируемых сроках возобновления отправки почтовых отправлений в Китай пока не сообщается.

Авиасообщение с Китаем нарушено из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа в этой стране. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на 18 февраля заражение коронавирусом подтверждено у 72 436 человек, умерло 1 868.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Белпочта Беларусь-Китай

Другие материалы на эту тему:

Беларусь хочет стать площадкой для китайского корпоративного туризма

Беларусь хочет стать площадкой для китайского корпоративного туризма

Коронавирус. В феврале в Беларусь вернутся три тысячи китайцев

Коронавирус. В феврале в Беларусь вернутся три тысячи китайцев

Посол Кирилл Рудый: о буме белорусского экспорта в Китай

Посол Кирилл Рудый: о буме белорусского экспорта в Китай

Беларусь помогла Китаю обогнать Россию

Беларусь помогла Китаю обогнать Россию