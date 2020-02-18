Хоккейному «Динамо-Минск» не будут урезать финансирование

Генеральный директор клуба Дмитрий Басков в программе «Спорт-кадр» на телеканале «Беларусь 5» заверил, что бюджет клуба в следующем сезоне не уменьшится.

«Меньше в следующем сезоне бюджет быть не может. На сегодняшний день мы уже ниже пола. Будем искать людей, предприятия, спонсоров, тех, которые смогут обеспечить нам как минимум половину бюджета для КХЛ.

В начале сезона мы задекларировали новый вектор развития. Одно из изменений как раз касалось перехода на частичную частную собственность. Все понимают, что деньги у государства постоянно брать невозможно. Мы это думали, мы это планировали. Наверное, просто не думали, что так скоро к этому придется прийти. Мы очень активны в фазе переговоров с бизнесом, с банками», — сказал Басков.