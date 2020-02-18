Лукашенко подписал указ об организации деятельности студенческих отрядов

Ряд новых норм позволят систематизировать процедуру формирования студотрядов, повысят эффективность их деятельности, усилят поддержку со стороны властей.

В частности, в указе конкретизировано понятие «студенческий отряд», определяется возраст молодых граждан, которые могут осуществлять трудовую деятельность в составе студотрядов, — от 14 до 31 года, указано в сообщении пресс-службы президента. Также закрепляется возможность совмещать учебную и производственную практики с работой в студенческом отряде при условии ее соответствия специальности обучающегося. Студотрядам предоставляется право осуществлять деятельность круглогодично, если она не препятствует образовательному процессу.

Кроме того, указом предусматривается наделение ЦК ОО «БРСМ» правом последующего распределения между направляющими организациями средств, поступивших на его расчетный счет в результате освобождения принимающих студенческие отряды организаций от уплаты обязательных страховых взносов (пенсионное страхование).