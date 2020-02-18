В «Роснефти» прокомментировали встречу Сечина с Лукашенко

На рабочей встрече в Минске «стороны обменялись мнениями о развитии дальнейшего сотрудничества в области энергетики», сообщило управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть».

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«Я очень ценю те доверительные отношения, которые существуют между нами. Надо работать вместе, конечно. Мы настроены конструктивно», — приводятся в сообщении слова Сечина.

Отмечается также, что «Роснефть» является ключевым поставщиком нефти в Беларусь. «Объем собственной добычи в республике составляет около 1,6 млн тонн нефти в год, однако на переработку поступает преимущественно российское сырье. В 2019 году "Роснефть" поставила в Белоруссию 8,8 млн тонн нефти, что обеспечило около 50% импорта нефти в страну», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что «Роснефть» является одним из крупнейших инвесторов в экономику Беларуси: компания владеет в стране 36 АЗС, пятью нефтебазами и 21-процентной долей в Мозырском НПЗ.