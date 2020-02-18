Россия закрывает свои границы для всех граждан Китая
С 20 февраля запретят въезд в РФ всем приезжающим из Китая: туристам, студентам, предпринимателям.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает
Также власти России временно приостанавливают оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе прием документов на визу, выдачу приглашений на въезд, разрешений на привлечение иностранных работников.
Ограничение не коснется транзитных пассажиров.