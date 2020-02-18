Россия закрывает свои границы для всех граждан Китая

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С 20 февраля запретят въезд в РФ всем приезжающим из Китая: туристам, студентам, предпринимателям.


«Белпочта» приостановила отправку всех видов почтовых отправлений в Китай

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РБК. Решение принято «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции».

Также власти России временно приостанавливают оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе прием документов на визу, выдачу приглашений на въезд, разрешений на привлечение иностранных работников.

Ограничение не коснется транзитных пассажиров.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Россия-Китай коронавирус Персона: Михаил Мишустин

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