Сборные пяти стран по биатлону выступят на ЧЕ в Раубичах в сильнейших составах

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На чемпионате Европы выступят ведущие биатлонисты Беларуси, Украины, России, Латвии и Болгарии.


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«В Раубичах мы увидим сильнейших спортсменов из России: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Ирина Старых и др., Украины — Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Прима, Вита и Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная и др., Латвии — Андрей Расторгуев, Байба Бендика, Болгарии — Красимир Анев, Владимир Илиев, Милена Тодорова», — сообщает пресс-служба БФБ.

Известен состав и сборной Беларуси: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов у мужчин, Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена и Ирина Кручинкины, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева у женщин.

Чемпионат Европы в Раубичах стартует 26 февраля.
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Тэги: биатлон Раубичи

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