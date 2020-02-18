Сборные пяти стран по биатлону выступят на ЧЕ в Раубичах в сильнейших составах

На чемпионате Европы выступят ведущие биатлонисты Беларуси, Украины, России, Латвии и Болгарии.

«В Раубичах мы увидим сильнейших спортсменов из России: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Ирина Старых и др., Украины — Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Прима, Вита и Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная и др., Латвии — Андрей Расторгуев, Байба Бендика, Болгарии — Красимир Анев, Владимир Илиев, Милена Тодорова», — сообщает пресс-служба БФБ.

Известен состав и сборной Беларуси: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов у мужчин, Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена и Ирина Кручинкины, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева у женщин.

Чемпионат Европы в Раубичах стартует 26 февраля.