На Солигорщине ранее судимый зарезал молодого сельчанина

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Преступление, по данным Следственного комитета, было совершено недалеко от деревни Горка (Солигорский район).

Как сообщается, 17 февраля у здания фермы между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них несколько раз ударил оппонента ножом.


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Жертва смог «смог убежать на ферму, где работники ему вызвали скорую помощь».

Реанимационные мероприятия не смогли помочь потерпевшему — 35-летний мужчина скончался.

38-летний подозреваемый сбежал с места преступления, но вскоре был задержан милицией. «Орудие преступления изъято у подозреваемого при задержании», — сообщили в СК.

Уголовное производство открыто по статье «Убийство».
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Тэги: убийство поножовщина Город: Солигорск

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