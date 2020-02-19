На Солигорщине ранее судимый зарезал молодого сельчанина

Преступление, по данным Следственного комитета, было совершено недалеко от деревни Горка (Солигорский район).

Как сообщается, 17 февраля у здания фермы между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них несколько раз ударил оппонента ножом.

Жертва смог «смог убежать на ферму, где работники ему вызвали скорую помощь».

Реанимационные мероприятия не смогли помочь потерпевшему — 35-летний мужчина скончался.

38-летний подозреваемый сбежал с места преступления, но вскоре был задержан милицией. «Орудие преступления изъято у подозреваемого при задержании», — сообщили в СК.

Уголовное производство открыто по статье «Убийство».