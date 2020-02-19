На ферме в Кореличах погиб слесарь

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58-летний слесарь погиб во время работы на одной из молочно-товарных ферм Кореличского района.


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Как сообщили в Следственном комитете, ЧП произошло днем 17 февраля. По предварительным данным, «мужчина, нарушив технику безопасности, попытался достать свой мобильный телефон, упавший в полость приводного барабана на работающем оборудовании» по скреперному навозоудалению.

Его руку затянуло и зажало элементами оборудования, что «привело к смертельному травмированию».

В середине января сообщалось, что 54-летний рабочий одного из пинских строительных предприятий погиб, сорвавшись с крыши государственного колледжа искусств, где выполнял кровельные работы.
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Тэги: гибель на производстве Город: Кореличи

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