На ферме в Кореличах погиб слесарь

58-летний слесарь погиб во время работы на одной из молочно-товарных ферм Кореличского района.

Как сообщили в Следственном комитете, ЧП произошло днем 17 февраля. По предварительным данным, «мужчина, нарушив технику безопасности, попытался достать свой мобильный телефон, упавший в полость приводного барабана на работающем оборудовании» по скреперному навозоудалению.

Его руку затянуло и зажало элементами оборудования, что «привело к смертельному травмированию».

В середине января сообщалось, что 54-летний рабочий одного из пинских строительных предприятий погиб, сорвавшись с крыши государственного колледжа искусств, где выполнял кровельные работы.