Неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь
В среду, 19 февраля, погоду на территории Беларуси формирует неустойчивая воздушная масса, поступающая с западной части Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь в отдельных северных регионах страны.
Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха:
- Брест +6..+8°C;
- Витебск +4..+6°C;
- Гомель +6..+8°C;
- Гродно +5..+7°C;
- Могилев +5..+7°C;
- Минск +4..+6°C.
Ранее сообщалось, что второй день подряд на белорусских метеостанциях фиксируются рекорды тепла. 18 февраля обновлены максимумы в Минске и еще на 34 метеостанциях.