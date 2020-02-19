Неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь

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В среду, 19 февраля, погоду на территории Беларуси формирует неустойчивая воздушная масса, поступающая с западной части Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь в отдельных северных регионах страны.

Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха:

  • Брест +6..+8°C;
  • Витебск +4..+6°C;
  • Гомель +6..+8°C;
  • Гродно +5..+7°C;
  • Могилев +5..+7°C;
  • Минск +4..+6°C.

Ранее сообщалось, что второй день подряд на белорусских метеостанциях фиксируются рекорды тепла. 18 февраля обновлены максимумы в Минске и еще на 34 метеостанциях.
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Тэги: погода

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