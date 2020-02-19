Количество жертв коронавируса COVID-19 превысило две тысячи

Число жертв коронавируса COVID-19 продолжает увеличиваться. Только за понедельник, 18 февраля, умерло 127 человек.

На сегодняшний день, по официальным данным китайских властей, заражены 75,2 тыс. человек. Болезнь унесла 2012 жизни (одну из них в Европе). Медики смогли спасти 14614 пациентов (в том числе вылечили младенца).

Напомним, в ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус CОVID-19, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался.

В Беларусь с каникул вернулись уже 174 китайских студента, все они размещены на 14-дневный срок в двух санаторно-оздоровительных учреждениях — в спортивно-оздоровительном центре «Бригантина» БГУ и Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Для возвращающихся в Беларусь работников «Великого камня» на территории парка организовано отдельное проживание.