Украинский борт заберет из Уханя гражданина Беларуси

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, правительство держит под полным контролем и принимает все меры безопасности всего процесса возвращения украинских граждан из Китая.

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Как заявил он в программе «Свобода слова» на ICTV, на борт самолета после медицинского контроля возьмут только тех людей, у кого температура тела не превышает 37,2°C: «К сожалению, те, у кого температура будет выше, не полетят, так как у них риск заболевания коронавирусом выше».

Каждый пассажир, который будет эвакуирован украинским самолетом, до посадки будет подписывать информированное добровольное согласие на проведение изоляции и наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение (в случае отказа, человека не будут эвакуировать).

Аваков рассказал, что кроме эвакуируемых на борту будут находиться 16 человек экипажа, полицейский, два врача, медсестра, военный, сотрудник консульства, которые добровольно согласились на присутствие в самолете.

Самолет прибудет в Украину на специальную санитарную полосу, а позже пройдет специальную дезинфекцию. Весь экипаж и граждане в сопровождении сотрудников правоохранительных органов поедут на специальном транспорте в определенное место для прохождения 14-дневной обсервации.

Министр также сообщил, что кроме украинцев будут эвакуированы из Уханя граждане Аргентины, Беларуси, Нидерландов и России. Аваков подчеркнул, что за это Украине будет заплачено.

На сегодняшний день, по официальным данным китайских властей, заражены 75,2 тыс. человек. Болезнь унесла 2012 жизни (одну из них в Европе). Медики смогли спасти 14 614 пациентов (в том числе вылечили младенца).

Напомним, в ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус CОVID-19, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался.

В Беларусь с каникул вернулись уже 174 китайских студента, все они размещены на 14-дневный срок в двух санаторно-оздоровительных учреждениях — в спортивно-оздоровительном центре «Бригантина» БГУ и Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Для возвращающихся в Беларусь работников «Великого камня» на территории парка организовано отдельное проживание.

Ранее сообщалось, что российские военные эвакуировали из Уханя десять белорусов.